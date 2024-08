Cães-robôs ajudarão soldados ucranianos no 'front'

Capazes de realizar várias tarefas no 'front', estes cães-robôs podem se tornar um aliado fundamental do Exército ucraniano, com escassez de tropas para enfrentar a invasão russa que já dura quase dois anos e meio.

"Temos soldados (...) enviados em missões de reconhecimento" que são "em sua maioria altamente treinados e experientes", mas "em situações de risco permanente", explicou o operador Yuri (pseudônimo), em uma demonstração aos jornalistas da AFP.

"Os cães reduzem os riscos que os soldados correm e aumentam as capacidades operacionais", acrescentou este especialista de uma empresa britânica que desenvolve soluções militares. "Por fim, salvam vidas".

A máquina utilizada para a demonstração move-se graças a uma bateria que tem autonomia "entre duas e três horas", garantiu.

Esses cães são úteis para detectar minas ou dispositivos explosivos, embora também possam ser usados para entregar munição e medicamentos em pontos críticos do campo de batalha.

"Não posso dizer quantos vamos mobilizar e para onde, mas terão um impacto significativo nas operações militares e vão aumentar a segurança dos soldados", disse Yuri.