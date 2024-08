Colômbia encontra novos objetos em primeira exploração de galeão espanhol naufragado

O San José está afundado no Mar do Caribe desde junho de 1708, depois de ter sido emboscado por uma esquadra inglesa após zarpar de Portobelo, no Panamá, cheio de vasos, joias, pedras preciosas, ouro, prata e canhões.

Estima-se que a operação para extrair suas peças custará cerca de 4,5 milhões de dólares (25 milhões de reais).

O governo afirma que essa primeira exploração "levanta questões sobre as causas exatas do naufrágio e a dispersão dos elementos arqueológicos".

Os documentos britânicos afirmam, de acordo com o governo colombiano, que o San José sofreu uma "explosão interna" e afundou com o tesouro e centenas de pessoas a bordo. As crônicas espanholas, por outro lado, apontam para uma batalha.

A Espanha reivindicou a carga com base em uma convenção da Unesco da qual a Colômbia não faz parte. Os indígenas bolivianos do povo qhara qhara também alegaram que as riquezas foram retiradas de suas terras.

das/lv/dg/dd/aa