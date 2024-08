Com covid, Lyles acha que sua participação nos Jogos chegou ao fim

Se estivesse em boas condições físicas, Lyles provavelmente seria parte da equipe dos Estados Unidos para o revezamento 4x100 metros marcado para sexta-feira.

"Não são os Jogos que sonhei, mas me deixaram com muita alegria no coração", disse o velocista americano.

gj/jw/dbh/dga/aam/rpr

© Agence France-Presse