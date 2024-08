Diretor de cerimônias de Paris-2024 promete surfar 'onda de alegria' no encerramento dos Jogos

Nada é colocado por acaso na preparação para a cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos no próximo domingo (11), no Stade de France, disse à AFP o diretor de cerimônias de Paris-2024, Thierry Reboul, empenhado em surfar na "onda de alegria" do evento na capital francesa.

A mesma equipe artística da cerimônia de abertura, liderada pelo diretor Thomas Jolly, é responsável pelo espetáculo, que começará às 21h locais (16h em Brasília) no estádio no Stade de France, em Saint-Denis.

A lista de artistas permanece em segredo, mas três grandes nomes vazaram à imprensa: o ator Tom Cruise, o duo de música eletrônica Air e a banda indie Phoenix.