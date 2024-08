EUA critica Israel por tomar medidas contra diplomatas noruegueses

Os Estados Unidos criticaram, nesta quinta-feira (8), seu aliado Israel por revogar o status diplomático de representantes da Noruega junto à Autoridade Palestina, destacando que Oslo desempenha um papel importante no Oriente Médio.

"A Noruega tem uma longa história desempenhando um papel produtivo quando se trata de colaborar com o governo de Israel e com a Autoridade Palestina", disse a jornalistas o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller.

"Não acreditamos que medidas que impeçam que eles desempenhem esse papel sejam especialmente construtivas", acrescentou.