EUA vence Sérvia (95-91) e vai enfrentar França na final do basquete masculino de Paris-2024

A boa notícia para a Sérvia foi ter sobrevivido sem um único arranhão. Melhor ainda, fez isso sem Jokic se aquecer, para vencer com oito pontos de vantagem no final do primeiro quarto (31-23).

Com a vantagem ampliada para 16 pontos, suas chances de causar a grande surpresa envolvia manter a alta taxa de acerto - 10 de 19 em cestas de três no intervalo - e a armadilha defensiva em que as estrelas da NBA haviam caído.

No banco americano, Steve Kerr procurava soluções com seus prestigiados auxiliares, Erik Spoelstra e Tyronn Lue. Entretanto, Jokic finalmente entrou em jogo com um bloqueio sobre LeBron e um 2+1.

- LeBron completa virada -

'King James', que usava um curativo perto do olho esquerdo devido a uma pancada sofrida nas quartas de final contra o Brasil, começou a se movimentar mais ajudado por Curry, que manteve a sequência para diminuir a desvantagem para 11 pontos no intervalo (54-43).

No terceiro quarto, o armador do Golden State Warriors manteve seu time vivo, mas a Sérvia se mostrava sólida, com uma linha externa sufocante na defesa e letal no ataque para ficar 13 pontos à frente antes do último quarto após uma cesta de três com lance livre adicional de Marco Guduric.