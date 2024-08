Rússia envia reforços para conter incursão ucraniana na fronteira

Autoridades de Moscou afirmaram que a situação é "estável e está sob controle". No entanto, blogueiros militares russos com relações estreitas com o Exército relataram avanços significativos e lamentaram a deterioração da situação.

"A situação é complexa e continua piorando", disse o blogueiro Yury Podolyaka no Telegram. Ele afirmou que Sudzha estava "cheia de soldados ucranianos". "O inimigo ganha posição, o que indica que os combates serão de longo prazo", observou o canal Dva Mayora, conhecido por sua proximidade com o Exército de Moscou.

O canal afirmou que Sudzha está "praticamente sob controle" das forças ucranianas e que as tropas russas estão localizadas apenas em uma rotunda no leste da cidade. Também reportou que os militares ucranianos avançam para a cidade de Korenevo, a mais de 25 km da fronteira, e que contrariamente a outras incursões em território russo por grupos paramilitares relacionados a Kiev, esta é uma operação do Exército ucraniano.

- Sem comunicação -

A região de Kursk decretou ontem estado de exceção, o que dá às autoridades o poder de restringir a circulação. Cerca de 3 mil pessoas foram evacuadas e ataques cibernéticos deixaram "temporariamente desabilitados" vários serviços, segundo autoridades locais, que acrescentaram que 5 civis morreram e 31 ficaram feridos, incluindo várias crianças.

Os habitantes retirados descreveram uma situação complicada, segundo imagens divulgadas pelo partido russo LDPR, que participa do acolhimento de pessoas deslocadas.