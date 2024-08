Holloway leva ouro para os EUA nos 110m com barreiras

O americano Grant Holloway confirmou seu favoritismo e se tornou nesta quinta-feira (8) o novo campeão olímpico dos 110 metros com barreiras nos Jogos de Paris-2024.

Holloway, de 26 anos, atual tricampeão mundial na modalidade, venceu na capital francesa com o tempo de 12 segundos e 99 centésimos, à frente do compatriota Daniel Roberts e do jamaicano Rasheed Broadbell, ambos com o tempo de 13 segundos e 9 centésimos, mas separados por três milésimos.

Para Holloway, esse ouro tem gosto de vingança devido à amarga medalha de prata olímpica de 2021, quando foi surpreendido na final pelo jamaicano Hansle Parchment.