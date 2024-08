Idealizadores de 'táxis voadores' descartam testes em Paris durante os Jogos

O grupo pretende fazer um voo "até o final do ano" a partir de uma plataforma flutuante no Sena, disseram à AFP, quatro dias antes do final dos Jogos.

Também pretendem organizar demonstrações de voo com um protótipo, sem passageiro, na quinta e no domingo no aeródromo de Saint-Cyr-l'Ecole, perto do Palácio de Versalhes, local das provas equestres.

Em sua versão atual, o dispositivo possui dois assentos, incluindo o do piloto, é equipado com baterias que alimentam 18 motores e é mais silencioso que um helicóptero, segundo seu fabricante.

Nos últimos meses, o Ministério dos Transportes francês e o ADP preferiram destacar sua utilidade, que no futuro terão versões para transferências médicas ou transporte de órgãos, a relacionar os "táxis voadores" a um meio de transporte para ricos.

tq/jbo/er/mas/meb/jc

© Agence France-Presse