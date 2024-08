Israel adverte que combaterá 'agressão' do Hezbollah 'com todo poder'

Israel vai utilizar "todo o seu poder" se o Hezbollah prosseguir com sua "agressão", declarou, nesta quinta-feira (8), o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, ao se referir aos disparos de foguetes quase diários do movimento islamista libanês contra o norte do território israelense.

"Não vamos permitir que a milícia do Hezbollah desestabilize a fronteira e a região. Se o Hezbollah prosseguir com sua agressão, Israel vai combatê-la com todo o seu poder", afirmou Gallant em um comunicado publicado por seu gabinete e dirigido aos libaneses.

O Hezbollah, aliado do Hamas, protagoniza duelos quase diários de artilharia com Israel desde o início da guerra em Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por uma incursão brutal de milicianos do movimento islamista palestino no sul de Israel.