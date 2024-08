Israel bombardeia Gaza e é acusado pelo Irã de tentar 'expandir' a guerra

Israel bombardeou duas escolas na Faixa de Gaza nesta quinta-feira (8), matando mais de 18 pessoas, de acordo com os serviços de emergência, e foi acusado pelo Irã de querer "expandir" a guerra para outros países do Oriente Médio.

A comunidade internacional está trabalhando contra o relógio para tentar reduzir a tensão na região, que aumentou após a morte do comandante do Hezbollah libanês, Fuad Shukr, em um ataque reivindicado por Israel, e o assassinato, não reivindicado, do líder político do Hamas, Ismail Haniyeh.

Em Gaza, onde Israel trava uma guerra contra o Hamas desde 7 de outubro, a Defesa Civil informou que "a ocupação israelense matou mais de 18 cidadãos nos bombardeios das escolas Al Zahra e Abdel Fattah Hamud".