Israel cometeu 'erro estratégico' com assassinato de Haniyeh, afirma ministro iraniano

"Esta escolha, no momento crítico atual, traz esperança, coesão, autoridade e sucesso ao Hamas, à heroica nação da Palestina e ao eixo da resistência", destacou o chanceler interino do Irã.

Os analistas estimam que o novo chefe do Hamas, considerado por Israel como um dos cérebros do ataque mortal lançado pelo movimento islamista em 7 de outubro em território israelense, pode ser mais relutante em aceitar um cessar-fogo em Gaza e seria mais próximo de Teerã do que seu antecessor.

O grupo libanês pró-iraniano Hezbollah também está decidido a responder ao assassinato de Ismail Haniyeh, bem como ao assassinato de seu comandante militar, Fuad Shukr, em um bombardeio reivindicado por Israel em um subúrbio de Beirute em 30 de julho.

Com o Hezbollah e outros grupos apoiados pelo Irã, como os rebeldes huthis do Iêmen, "temos objetivos semelhantes, mas, no terreno, cada movimento de resistência atuará de acordo com a sua compreensão da situação e segundo seus próprios interesses", garantiu Bagheri à AFP.

Bagheri fez um apelo aos Estados Unidos e a outros países para que parem de enviar armas a Israel, já que os artefatos podem ser utilizados em Gaza. Ele também os instou a cortar a ajuda econômica e as relações diplomáticas com Israel.

"Os países que fornecem armas e equipamentos, os países que mantêm relações econômicas e diplomáticas com o regime sionista, que comete tantos crimes, devem explicar por que mantêm essa situação", declarou.