Opositora alerta para 'onda migratória' nunca vista na Venezuela se Maduro continuar no poder

O governo do México, no entanto, manteve-se afastado das críticas ao processo eleitoral venezuelano e se recusou a participar de uma sessão da Organização dos Estados Americanos (OEA) sobre a crise na Venezuela.

"Não coloquem o nariz" no processo eleitoral da Venezuela, afirmou em 30 de julho López Obrador, que reiterou que seu governo reconhecerá os resultados do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), sob controle do chavismo.

María Corina disse ontem que não descarta que o México, a Colômbia e o Brasil, também governados por líderes de esquerda, possam contribuir para "estabelecer os termos de uma negociação clara, firme e eficaz" em busca de uma solução na Venezuela. A capital mexicana sediou diálogos entre o governo de Caracas e a oposição nos últimos anos.

Segundo dados da ONU, cerca de 7,7 milhões de venezuelanos emigraram nos últimos anos devido à profunda crise econômica e política no país. Os venezuelanos somaram-se aos milhares de migrantes de outros países, principalmente centro-americanos, que atravessam o México para tentar entrar nos Estados Unidos.

