Marrocos atropela Egito (6-0) e fica com o bronze no futebol masculino em Paris

O Marrocos do lateral Achraf Hakimi ficou com a medalha de bronze no futebol masculino dos Jogos Olímpicos de Paris ao atropelar o Egito por 6 a 0 nesta quinta-feira (8), em Nantes.

Os 'Leões do Atlas' conseguem assim sua primeira medalha olímpica no futebol e a segunda do país africano em Paris, após o ouro de Soufiane El Bakkali nos 3.000 metros com obstáculos no atletismo masculino.

Apoiados por sua fiel torcida no estádio La Beaujoire, os marroquinos aplicaram a maior goleada da competição graças a mais uma grande atuação do artilheiro do torneio olímpico, Soufiane Rahimi.