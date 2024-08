McLaughlin é bicampeã olímpica com recorde mundial nos 400m com barreiras

A americana Sydney McLaughlin-Levrone venceu nesta quinta-feira (8) a final dos 400 metros com barreiras femininos, com a marca de 50,37 segundos com a qual quebrou o próprio recorde mundial e relegou a sua grande rival, a holandesa Femke Bol, ao bronze.

McLaughlin aproveitou todo o seu potencial na segunda metade da prova para abrir uma vantagem gigantesca em relação às adversárias e repetir o ouro olímpico na final no Stade de France, contra a compatriota Anna Cockrell, prata com 51s87.

Femke Bol repetiu o bronze olímpico, desta vez com o tempo de 52s15.