México extradita para Guatemala ex-presidente do Congresso acusado de corrupção

O México extraditou nesta quinta-feira (8) o ex-presidente do Congresso da Guatemala Luis Rabbé (2015-2016), detido em 2018 em território mexicano por suas ligações com um esquema de corrupção com empregos fictícios, informou o Ministério do Interior da Guatemala.

De acordo com o MP, Rabbé autorizou nomeações irregulares de pelo menos 164 funcionários parlamentares, incluindo alguns que não cumpriam os requisitos para o cargo e outros que apenas recebiam salários todos os meses sem ir trabalhar.

"O ex-deputado Luis Rabbé foi extraditado para a Guatemala", disse o Ministério em um comunicado, detalhando que a operação foi coordenada pelas seções da Interpol de ambos os países.