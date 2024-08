Mudança climática abriu caminho para incêndios recordes no Pantanal brasileiro, diz estudo

As condições meteorológicas que favoreceram os incêndios devastadores no Pantanal brasileiro em junho foram mais intensas e mais prováveis devido à mudança climática, segundo um relatório científico publicado nesta quinta-feira (8).

"As condições de calor, seca e vento que levaram aos incêndios no Pantanal brasileiro em junho foram 40% mais intensas e 4 a 5 vezes mais prováveis (em comparação com a média do mês de junho, ndr) devido à mudança climática", de acordo com uma análise do grupo World Weather Attribution (WWA).

O Pantanal, que também se estende por Paraguai e Bolívia, é considerado um santuário de onças, jacarés e outras espécies, e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade.