Nicarágua expulsa sete sacerdotes para o Vaticano

Os sete faziam parte de um grupo de 13 religiosos que foram detidos ou colocados em prisão domiciliar pela polícia nicaraguense há uma semana em Matagalpa, no norte do país, de acordo com o Coletivo Nicaragua Nunca Más.

Não houve nenhum relatório sobre os outros padres detidos, nem por parte do governo nem da oposição.

Ortega e Murillo sustentam que a Igreja apoiou os protestos de 2018 contra o governo, os quais deixaram mais de 300 mortos, segundo a ONU, e considerados por Manágua uma tentativa de golpe de Estado patrocinada por Washington.

Murillo chamou os religiosos de "filhos do demônio" ou "agentes do mal" que fazem "terrorismo espiritual".

"Várias paróquias foram cercadas e pelo menos 12 sacerdotes foram detidos arbitrariamente, alguns deles com paradeiro desconhecido e em situação de desaparecimento forçado", disse o coletivo após as detenções.

O governo de Ortega, no entanto, não se referiu às prisões e nem classificou o envio dos sete sacerdotes ao Vaticano como expulsão.