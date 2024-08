Novo presidente da Boeing tenta restaurar a confiança na empresa

O principal desafio do novo presidente da Boeing será restaurar a qualidade da produção do braço de jatos comerciais da Boeing (BCA).

"Há vidas que dependem do que fazemos todos os dias e devemos ter isso em mente como uma prioridade em cada decisão que tomamos", acrescentou o novo titular da fabricante, um engenheiro de formação e ex-número um da Rockwell Collins (agora Collins Aerospace, uma subsidiária da RTX).

Ele também confirmou que ficará baseado em Seattle (noroeste), a terra natal do grupo, "para estar mais próximo das linhas de produção e dos programas de desenvolvimento".

Ortberg chega à Boeing em um momento em que a fabricante de aeronaves está tentando se recuperar de uma série de problemas de segurança, controle de qualidade e queda na produção.

A Boeing divulgou os resultados do segundo trimestre no final de julho, que ficaram bem abaixo das previsões dos analistas, com um prejuízo líquido de US$ 1,44 bilhão (8,07 bilhões de reais) devido à redução das entregas de aeronaves comerciais.

As receitas caíram 14,6%, para US$ 16,9 bilhões (109 bilhões de reais).