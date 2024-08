O 'roubo do século' que não aconteceu: túnel é descoberto perto de banco na Argentina

Autoridades argentinas evitaram nesta quinta-feira (08) um novo "roubo do século", ao descobrirem um túnel de 220 metros de comprimento construído perto de um banco na zona norte de Buenos Aires, segundo comunicado da polícia local.

O túnel tem o interior revestido de madeira, conta com ventilação e luz elétrica e termina quase na porta de uma agência do banco Macro, na cidade de San Isidro.

A investigação começou quando um motorista que estava com seu veículo estacionado ouviu um barulho no chassi e observou que ele vinha de uma haste metálica que emergia do pavimento.