Oposição venezuelana alerta para 'onda migratória' se Maduro permanecer no poder

Enquanto isso, o governo de Maduro denunciou uma invasão no sistema de transmissão de dados do CNE e acusou Washington de estimular um golpe de Estado.

Estados Unidos, União Europeia e países da América Latina como Argentina e Peru consideram que González Urrutia venceu a eleição, e inclusive muitos governos aliados de Maduro, como o Brasil, pediram que ele entregasse as atas de votação.

"E o que têm essas tão alardeadas atas que causaram uma espécie de histeria internacional vinda de Washington e de alguns governos satélites?", ironizou nesta quinta-feira a vice-presidente Delcy Rodríguez durante um encontro com membros do corpo diplomático em Caracas.

"Há uma histeria internacional sobre as atas, poderiam até fazer uma série na Netflix, 'As atas na Venezuela, histeria coletiva', me desculpe, embaixador da França, mas ofuscaram até as Olimpíadas, as atas ofuscaram as Olimpíadas na França, porque há uma histeria com as atas", concluiu Delcy.

Em meio às denúncias de fraude eleitoral, Maduro pediu as prisões de González Urrutia e de María Corina, além de ter pedido à Sala Eleitoral do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), acusado de servir ao chavismo, para que certificasse sua vitória.

González Urrutia, um diplomata discreto lançado como candidato devido à inelegibilidade de María Corina por uma decisão do TSJ, alinhado ao chavismo, desobedeceu a duas convocações da corte máxima, que previamente indicou que não comparecer "teria consequências" legais.