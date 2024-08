Paraguai pede a EUA 'acelerar saída' de seu embaixador por caso Cartes

O diplomata americano deu explicações sobre as sanções do Departamento do Tesouro contra uma companhia de tabaco que repassou dinheiro ao ex-presidente Cartes, declarado "significativamente corrupto" pelo Departamento de Estado americano em 2022.

Em janeiro de 2023, o Tesouro ordenou que ele se desfizesse de suas empresas exportadoras ligadas ao mercado dos Estados Unidos, entre elas a Tabacalera del Este, presente em 17 estados americanos.

"O chanceler defende muito bem os interesses e a posição do Paraguai no mundo", disse Ostfield a jornalistas pouco depois de sair do gabinete, onde conversou com o ministro por uma hora.

"Qualquer pessoa e qualquer empresa que ajude materialmente, patrocine ou proporcione apoio financeiro, material ou tecnológico a uma pessoa sancionada como Horacio Cartes corre o risco de ser sancionada", advertiu Ostfield.

A empresa nega manter vínculos com Cartes. "Ele deixou de ser acionista. Isso [a sanção] me faz supor que há motivação comercial para retirar a Tabacalera del Este do mercado", disse na terça-feira o titular da empresa, José Ortíz, em declarações à imprensa.

A sanção significa que a empresa não poderá mais realizar transações em dólares para exportar para os Estados Unidos.