Parque dos campeões proporciona encontro de atletas com espectadores dos Jogos sob a Torre Eiffel

No longo pódio montado nos jardins do Trocadero, cercado por arquibancadas com capacidade para 13.000 espectadores, "eu dancei, vibrei", admitiu a canadense, com a Torre Eiffel como pano de fundo e a Torre Montparnasse coroada por um retrato gigante de Marchand.

Após os Jogos Olímpicos de Tóquio, privados de espectadores por causa da pandemia, o efeito público se multiplicou para esses Jogos com eventos gratuitos e eventos que encantam as multidões.

A música, as selfies com a multidão para os mais de 5.000 medalhistas olímpicos que estarão lá, é "uma maneira excelente e realmente bonita de celebrar todos os atletas e seus sucessos e de se reconectar com todas as pessoas que vieram aqui não apenas para nos celebrar, mas para desfrutar de um espetáculo esportivo", disse Rogers.

Em Paris-2024, os atletas entraram em uma nova dimensão com a proximidade do público, deixando para trás os Jogos de Tóquio a portas fechadas devido à covid-19.

Além da proximidade dos atletas, os espectadores desfrutam de um show com DJs e desfiles coreografados.

"Esperamos apenas 40 minutos, é gratuito e foi ótimo", disse Julie Guitard, uma espectadora de 55 anos de Lyon.