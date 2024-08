Preços do petróleo sobem afetados por tensões geopolíticas

As cotações do petróleo, que começaram o dia em queda, tiveram uma recuperação no fechamento da sessão desta quinta-feira (8), impulsionadas tanto pelo aumento das tensões no Oriente Médio quanto por um indicador favorável sobre o emprego nos Estados Unidos.

O preço do barril Brent do Mar do Norte, negociado em Londres para entrega em outubro, subiu 1,05%, fechando a US$ 79,16, enquanto o do West Texas Intermediate (WTI), de referência nos Estados Unidos e com vencimento para o mesmo mês, avançou 1,27%, para US$ 76,19.

No Oriente Médio, o movimento islamista palestino Hamas relatou nesta quinta-feira a morte de mais de 18 pessoas na Cidade de Gaza após bombardeios israelenses sobre duas escolas. Enquanto isso, o Irã acusou Israel de tentar "expandir" a guerra na região.