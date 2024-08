RD Congo condena à morte 26 pessoas envolvidas na rebelião do M23

A acusação pediu 25 penas de morte e uma sentença de 20 anos de prisão, enquanto a defesa dos cinco réus presentes no julgamento, que começou em 24 de julho, pediu sua absolvição.

O principal acusado, foragido, era Corneille Nangaa, ex-presidente da Comissão Eleitoral Nacional da República Democrática do Congo, que anunciou em dezembro passado, do Quênia, a criação de um movimento político-militar, a Alliance Fluve Congo (AFC), que inclui o M23, grupo do qual ele é o coordenador.

Os cinco réus fisicamente presentes no julgamento têm cinco dias para recorrer da sentença, de acordo com o presidente do tribunal, Coronel Robert Efomi.

O leste da República Democrática do Congo, rico em minerais, tem sido palco de combates há 30 anos entre grupos armados locais e estrangeiros.

Ruanda acusa o país de apoiar o M23, o que Kigali nega.

