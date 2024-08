Sete pessoas morrem em confronto entre grupos armados no sul do México

Um confronto entre grupos armados deixou pelo menos sete mortos no estado de Guerrero, no sul do México, que tem sido fortemente atingido pelo crime organizado e pelo narcotráfico, informaram as autoridades nesta quinta-feira (8).

O confronto ocorreu em uma rodovia no município de Olinala, na serra de Guerrero, informou o Ministério Público em um comunicado, no qual anunciou a abertura de uma investigação por homicídio qualificado.

O confronto com armas de grosso calibre também deixou três homens e uma mulher feridos, acrescentou o relatório. As autoridades apreenderam dois veículos com impactos de bala.