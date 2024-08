Sinner estreia com vitória em Montreal; Medvedev e Tsitsipas são eliminados

O campeão do Aberto da Austrália, de 22 anos, descreveu seu início no torneio de simples como "positivo".

"Estou muito feliz com meu desempenho", declarou. "A partida foi mais acirrada do que indicou o placar. Tive que salvar um 'break point' no segundo set; se não tivesse conseguido fazer isso, a partida poderia ter mudado."

O alemão Alexander Zverev, segundo colocado, dominou e avançou para a terceira rodada, enquanto outros três cabeças de chave foram derrotados.

Zverev, que chegou às quartas de final nos Jogos de Paris-2024, alcançou uma vitória maiúscula com um duplo 6-1 sobre o australiano Jordan Thompson.

"É muito difícil passar diretamente do saibro para o cimento, não dá para comparar as condições. Além disso, as bolas aqui são difíceis de controlar", disse Zverev.

"Estou feliz por ter passado, mas não é fácil jogar um Masters de imediato. É por isso que houve algumas eliminações dos melhores", observou o alemão.