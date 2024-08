Somália, Bélgica, Paris: o sonho olímpico do maratonista Bashir Abdi

"Para nós, atletas belgas, são como os Jogos Olímpicos em casa", afirmou Abdi em uma entrevista à AFP meses antes do evento, no inverno de Ghent, cidade onde vive com a esposa e seus quatro filhos.

Uma lesão por fadiga no início deste ano o obrigou a ficar dois meses parado, até voltar a correr em meados de março. Agora, o recordista europeu chega com a esperança de fazer algo grande em Paris.

"Espero estar mais inteiro que outros atletas", disse por telefone semanas antes do 'Dia D', quando estava no centro de treinamento de Sululta, entre as colinas que circulam Adis Abeba, capital da Etiópia.

Antes de chegar a Paris, Abdi passou por Font-Romeu, nos Pirineus franceses, para uma última etapa de preparação na altitude.

A maratona dos Jogos de Paris, no próximo sábado (10), terá inevitavelmente uma atmosfera diferente pela ausência do queniano Kelvin Kiptum, falecido em fevereiro em um trágico acidente de carro aos 24 anos.

"Foi um choque, uma perda enorme para o atletismo", diz Bashir Abdi, que lembra especialmente da Maratona de Chicago de 2023, em outubro, quando Kiptum pulverizou o recorde mundial (2h00min35s).