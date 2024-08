Tempestade tropical Debby toca o solo pela segunda vez nos Estados Unidos

A tempestade tropical Debby tocou o solo nesta quinta-feira (8) nos Estados Unidos pela segunda vez, poucos dias após atingir o sudeste do país, onde deixou pelo menos seis mortos, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC).

"Debby tocou o solo perto de Bulls Bay, na Carolina do Sul", anunciou o NHC. A agência emitiu alerta para grandes inundações nos estados da Carolina do Norte e do Sul, assim como no oeste da Virginia.

O fenômeno tocou o solo pela primeira vez na segunda-feira no estado da Flórida como furacão de categoria um, com ventos de 130 quilômetros por hora.