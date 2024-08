Trump propõe três debates televisionados com Kamala Harris em setembro

O candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, propôs, nesta quinta-feira (8), realizar três debates televisionados em setembro com sua adversária democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

"Espero que aceite", disse Trump durante uma coletiva de imprensa realizada em sua residência de Mar-a-Lago, no sudeste da Flórida, após assegurar que havia acordado as datas destes debates com emissoras de TV para os dias 4, 10 e 25 de setembro.

