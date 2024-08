Vencedor do Nobel da Paz assume como premiê interino do conturbado Bangladesh

"Não podemos dar um passo adiante a menos que solucionemos a situação da lei e da ordem", disse Yunus, que venceu o Nobel da Paz em 2006 por ter criado um sistema de microcrédito para mulheres em zonas rurais.

Os protestos contra o governo que derrubaram Hasina, que estava no poder há 15 anos, deixaram pelo menos 455 mortos desde o início de julho, segundo um balanço da AFP baseado em dados divulgados pela polícia, as autoridades do governo e fontes médicas.

"Bangladesh comemora uma segunda independência", afirmou Yunus. O laureado economista foi designado para liderar o governo interino após uma reunião de crise entre o presidente do país, Mohammed Shahabuddin, os comandantes militares e os líderes do movimento estudantil à frente das mobilizações.

A perspectiva de ver Yunus ao lado dos principais comandantes militares era inimaginável há uma semana, quando as forças de segurança atiravam contra os manifestantes.

As manifestações que levaram à renúncia de Hasina, de 76 anos, começaram com protestos estudantis contra o sistema de cotas para admissão no serviço público. Seus críticos alegam que o dispositivo beneficiava grupos leais à Liga Awami, o partido da ex-premiê.

Centenas de hindus se reuniram na fronteira para tentar fugir em direção à Índia, já que muitos estabelecimentos comerciais e residências de famílias desta minoria foram atacadas após a queda do governo de Hasina. Este grupo é considerado próximo à ex-primeira-ministra no país de maioria muçulmana.