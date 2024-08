As noites de pesadelo na Faixa de Gaza submersa na guerra

Ao anoitecer, a falta de eletricidade coloca todos em uma escuridão que, ao lado dos incessantes zumbidos dos drones, dos disparos de artilharia e das ameaças de bombardeios, se torna aterrorizante.

Abu Yasin passa as noites apegada a Lujain, sua bebê nascida em abril, que acorda várias vezes chorando e "é muito difícil de acalmar".

"Queremos que se sinta segura, mas não tenho sequer um berço onde deixá-la para que fique bem", explica.

Suas outras filhas reclamam dos colchões "horríveis" de espuma - "é como dormir no chão" - e do pouco espaço que as faz acordar quando se esbarram umas nas outras.

- Descanso complicado -

"Sinto falta do meu travesseiro", confessa Farah Charchara, de 32 anos, sob uma barraca de campanha em Deir Al Balah, no centro de Gaza.