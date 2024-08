Atlético-MG aposta em histórico contra argentinos para eliminar San Lorenzo na Libertadores

Já o San Lorenzo tem retrospecto negativo no Brasil: em 30 jogos oficiais disputados, ganhou apenas três, empatou oito e perdeu 19.

Em confrontos com o Atlético-MG, o histórico tampouco é favorável para o 'Ciclón': no ano 2000, perdeu por 3 a 2 na Copa Mercosul e, em 2018, empatou em 0 a 0 na Copa Sul-Americana.

Irregular no Brasileirão, ocupando a oitava posição a 16 pontos da liderança (com dois jogos a menos) e a três rodadas sem vencer, o Atlético tem a Libertadores como grande objetivo na temporada.

No sábado, o 'Galo' frustrou a torcida com o empate em casa com o vice-lanterna Cuiabá, num jogo em que o técnico Gabriel Milito poupou todos os titulares pensando no San Lorenzo.

- Gramado preocupa -

A grande preocupação do 'Galo' é o mau estado do gramado da Arena MRV, o que tem gerado críticas dos jogadores e do próprio Milito.