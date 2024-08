Aulas são retomadas em Bangladesh após semanas de manifestações

A primeira coisa que fizeram os alunos de uma escola de Daca que voltaram às aulas após semanas de manifestações estudantis em Bangladesh foi render homenagem a um colega morto durante os movimentos de protesto.

Shafiq Uddin Ahmed Ahnaf, de 17 anos, estava na linha de frente das manifestações em agosto quando morreu baleado.

Embora a incerteza política reine no país desde que a primeira-ministra Sheikh Hasina foi destituída após 15 anos no governo e teve que fugir para a Índia em 5 de agosto, a reabertura no domingo (18) das escolas significou um retorno à normalidade após semanas de distúrbios violentos.