Caso de mpox no Paquistão não é da nova variante

"Atualmente a epidemia na República Democrática do Congo (RDC) está associada principalmente ao clado 1b. É preciso destacar que, até agora, não foram reportados casos do clado 1b no Paquistão", acrescentou o Ministério.

As infecções por mpox aumentaram em todo o mundo em maio de 2022, principalmente as relacionadas ao clado 2b, no entanto os casos diminuíram bastante.

Desde setembro de 2023, a África enfrenta a propagação da nova variante do vírus, detectada na RDC e chamada de "clado 1b", que é mais mortal e mais transmissível que as anteriores.

O ressurgimento de casos de mpox levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar, na última quarta-feira, uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, o nível de alerta mais elevado.

A Suécia reportou um dia depois um caso da variante clado 1b, o primeiro fora da África.

RDC registrou ao menos 16 mil casos e 548 mortes.