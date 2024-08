Ex-congressista George Santos se declara culpado e evita julgamento nos EUA

O ex-congressista republicano de origem brasileira George Santos, expulso do Congresso após ser acusado de corrupção, declarou-se culpado nesta segunda-feira (19) de fraude eletrônica e roubo de identidade, crimes que podem o levar a passar de dois a 22 anos na prisão.

"George Anthony Devolder Santos declarou-se culpado de fraude eletrônica e roubo de identidade agravado", apontaram fontes do tribunal federal distrital de Isling, a leste de Nova York.

A declaração de culpabilidade evita o julgamento que começaria no mês que vem. A juíza instrutora do caso, Joanna Seybert, anunciará a sentença em 7 de fevereiro, mas o promotor Breon Peace adiantou que ele "irá para a prisão por no mínimo dois anos".