Juventus vence Como na estreia de Thiago Motta; Atalanta goleia e é líder

O ítalo-brasileiro Thiago Motta estreou nesta segunda-feira (19) como técnico da Juventus com uma vitória por 3 a 0 sobre o Como, treinado pelo espanhol Cesc Fàbregas, na primeira rodada do Campeonato Italiano, que terminou com a Atalanta na liderança.

O time de Bérgamo também entrou em campo nesta segunda-feira e goleou o Lecce por 4 a 0, resultado que o colocou na ponta da tabela pelo melhor saldo de gols (+4), seguido por Verona e Juventus (+3).

Mas as atenções da rodada estavam todas voltadas para Thiago Motta, ex-técnico do Bologna e agora no comando da Juve, que apostou nele depois de uma temporada em que a equipe esteve longe da luta pelo 'Scudetto'.