Kiev descreveu o seu envolvimento nesta operação contra o Nord Stream como "absoluto absurdo" na quinta-feira, após acusações neste sentido pelo Wall Street Journal.

Segundo o jornal americano, que afirma basear-se principalmente em fontes militares ucranianas, o ataque com explosivos nas profundezas do mar Báltico teria sido realizado sob a supervisão do chefe do Exército ucraniano naquele momento, Valeri Zalujni, apesar da mudança de opinião do presidente Volodimir Zelensky, que pediu o fim da operação.

Os veículos de comunicação alemães, que revelaram o andamento da investigação judicial, são muito mais cautelosos quanto ao suposto envolvimento de autoridades ucranianas e tendem a isentar Zelensky.

