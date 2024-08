Valentina Petrillo, a primeira atleta transgênero nos Jogos Paralímpicos

Em 2023, ela ganhou duas medalhas de bronze nos campeonatos mundiais de atletismo em Paris nas categorias de 200m e 400m.

Engenheira de computação, que treina de uma hora e meia a três horas todos os dias "exceto aos domingos", ela tem metas ambiciosas em mente para os Jogos Paralímpicos.

"Quero melhorar meus recordes pessoais, 25 segundos e 77 centésimos nos 200m e 58 segundos e 01 centésimo nos 400m. Se eu conseguir fazer isso, não estarei longe das medalhas", enfatizou.

- "Não tenho medo" -

Mas ela está ciente de que, mais do que seu tempo, três anos depois que a levantadora de peso neozelandesa Laurel Hubbard se tornou a primeira atleta transgênero a participar das Olimpíadas em Tóquio, sua jornada pode ser marcada por críticas e ameaças on-line, como foi o caso durante as últimas Olimpíadas com as boxeadoras argelina Imane Khelif e taiwanesa Lin Yu-ting, que se viram no centro de uma controvérsia de gênero.

"Sei que serei criticada, que eles não entenderão por que estou fazendo isso, mas estou aqui, lutei durante anos para chegar onde estou e não tenho medo, é assim que sou", enfatizou Valentina Petrillo.