Villarreal e Atlético de Madrid empatam na 1ª rodada do Campeonato Espanhol

O Atlético de Madrid teve que correr duas vezes atrás do prejuízo para empatar com o Villarreal em 2 a 2 nesta segunda-feira (19), no último jogo da primeira rodada do Campeonato Espanhol, em jogo que marcou a estreia do atacante argentino Julián Álvarez.

Álvarez foi reserva e entrou no lugar de Antoine Griezmann quando faltavam 12 minutos para o apito final, sem conseguir desequilibrar o duelo nos últimos instantes.

Por duas vezes o Villarreal ficou à frente no placar, com os gols do holandês Arnaut Danjuma (18') e Koke Resurrección (36'), e o Atlético conseguiu empatar, graças a um forte disparo de Marcos Llorente (20') e uma cabeçada de Alexander Sorloth (45'+5), que marcou contra seu ex-time logo antes do intervalo.