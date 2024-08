Cinco coisas para se saber sobre a turnê europeia de Taylor Swift

No Instagram, a estrela disse estar "completamente em choque".

Segundo a revista Rolling Stone, a artista conheceu dois sobreviventes do ataque durante um de seus shows de Londres.

Seus seguidores arrecadaram 400.000 libras esterlinas (2,84 milhões de reais) para as vítimas.

- "Tay-gating" -

Mesmo sem ingresso, muitos de seus admiradores foram em massa, às vezes fantasiados, às imediações dos estádios para trocar pulseiras e escutar os shows do lado de fora, uma prática que ficou conhecida como "Tay-gating".

Em Madri, 50.000 pessoas se concentraram em um morro perto do estádio durante as duas noites de show, segundo Taylor Swift. A polícia recebeu dezenas de denúncias dos vizinhos, que reclamavam do barulho proveniente do estádio Santiago Bernabeu, recentemente reformado para receber shows.