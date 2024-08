Governo da Colômbia reconhece dissidência do ELN em plena crise de paz

O ELN considera que a aproximação com essa facção representa "um falso processo de paz regional" e busca "enganar a opinião [pública] dizendo que o ELN está dividido", segundo o seu comandante, Antonio García, em declarações difundidas na rede social X.

A Frente Comuneros del Sur é um dos obstáculos no processo de paz com o ELN, que está suspenso desde abril. Outra exigência da guerrilha para retornar ao diálogo é sua retirada da lista de grupos armados organizados.

O Exército retomou as operações ofensivas contra os rebeldes no início de agosto, quando o ELN rechaçou os apelos do governo, da ONU e da Igreja Católica para renovar uma trégua estabelecida desde agosto de 2023.

Na semana passada, a delegação de paz do governo expressou sua intenção de destravar as conversas, mas deixou a reativação do processo nas mãos da guerrilha.

"O ELN terá que assumir a responsabilidade pelo que está por vir", disse em entrevista coletiva o senador Iván Cepeda, delegado de paz de Petro com essa organização.

Primeiro presidente de esquerda na história da Colômbia, Petro tenta acabar com um conflito armado de seis décadas através do diálogo com as guerrilhas e outras organizações criminosas poderosas.