Morre em acidente na Inglaterra coacusado em processo do magnata britânico desaparecido em naufrágio

Stephen Chamberlain, que foi julgado em um caso de fraude nos Estados Unidos ao lado de Mike Lynch, o empresário britânico desaparecido após o naufrágio de seu veleiro de luxo na Sicília, morreu após ser atropelado no sábado por um veículo na Inglaterra, anunciou a polícia.

"O pedestre envolvido em uma colisão no sábado morreu no hospital", declarou a polícia em um comunicado, no qual revelou sua identidade: Stephen Chamberlain, um homem de 52 anos.

O acidente ocorreu menos de dois dias antes do naufrágio, na ilha italiana da Sicília, do veleiro do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que está desaparecido, assim como outras cinco pessoas, incluindo sua filha. Na segunda-feira, um corpo foi encontrado.