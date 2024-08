Palmeiras recebe Botafogo com obrigação de vencer para seguir na Libertadores

O Palmeiras chega para o jogo vindo de vitória sobre o São Paulo por 2 a 1 no domingo, com o argentino Flaco López marcando o gol da vitória aos 56 minutos do segundo tempo.

O resultado colocou a equipe na terceira posição do Brasileirão, com 41 pontos em 23 rodadas, a cinco do líder Botafogo.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira terá de volta o meia colombiano Richard Ríos, suspenso no jogo de ida, enquanto o lateral Mayke ainda é dúvida. O capitão Dudu, com problemas físicos, está fora.

O Palmeiras pode ir para o jogo com uma linha de quatro defensores ou com três zagueiros, com a entrada de Murilo ao lado de Gustavo Gómez e Vitor Reis para povoar o meio-campo com a ajuda de Vanderlan e Marcos Rocha como alas.

A grande esperança da equipe será o jovem Estêvão, reserva no jogo de ida depois de voltar de lesão, além do bom momento de Flaco López.

- Botafogo imparável -

Por sua vez, o Botafogo quer derrubar em apenas três dias os dois gigantes do futebol brasileiro nos últimos anos, Flamengo e Palmeiras.