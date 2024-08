Parlamento ucraniano vota projeto para proibir Igreja Ortodoxa vinculada à Rússia

No total, 265 deputados votaram a favor do projeto de lei que proíbe as organizações religiosas vinculadas à Rússia, incluindo a Igreja Ortodoxa ucraniana ligada ao Patriarcado de Moscou.

O projeto, que precisava de 226 votos dos 450 deputados do Parlamento, deve ser promulgado pelo presidente Volodimir Zelensky para entrar em vigor.

"Não haverá Igreja de Moscou na Ucrânia", declarou o chefe do gabinete presidencial ucraniano, Andrii Yermak, no Telegram.

A Igreja alvo da decisão era a mais popular na Ucrânia, país de maioria ortodoxa. Mas a instituição perdeu muitos fiéis nos últimos anos, à medida que o sentimento nacional ucraniano ganhou força diante da ex-potência russa.

O processo foi acelerado com a criação, em 2018, de uma Igreja Ortodoxa ucraniana independente de Moscou e depois com o início, em fevereiro de 2022, da invasão russa da Ucrânia, abertamente apoiada pelo Patriarcado de Moscou.

O deputado Yaroslav Jelezniak afirmou que a nova lei dará o prazo de nove meses às paróquias da Igreja afetada para que "rompam os laços com a Igreja Ortodoxa russa".