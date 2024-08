Parlamento venezuelano adia debate sobre polêmica lei contra 'o fascismo'

Protestos que eclodiram após a divulgação do resultado oficial deixaram 25 mortos no país caribenho - dois deles militares -, quase 200 feridos e mais de 2.400 detidos, que as autoridades chamam de "terroristas".

"Não permitiremos que o fascismo assalte o poder na Venezuela", prometeu Maduro, que afirma que Machado e González Urrutia estão por trás de uma tentativa de golpe de Estado e pede que sejam presos.

- "Viver sem o X" -

O Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos havia pedido às autoridades que parassem a aprovação de "leis que minem o espaço cívico e democrático", como a lei das ONGs, que exige que estas organizações se inscrevam em um registro local e apresentem uma "relação de doações recebidas com plena identificação dos doadores, indicando se são nacionais ou estrangeiros".

Já aprovada na semana passada, o descumprimento pode resultar em multas de até 10.000 dólares (54,5 mil).

"Buscam ter um argumento legal para que a repressão, para que a censura passe como aplicação da lei e não como arbitrariedade", disse à AFP o jornalista Melanio Escobar, da ONG Redes Ayuda.