Quem são os reféns que seguem em cativeiro em Gaza?

- Nir Oz e Tribe of Nova -

A maioria dos reféns que se supõe que ainda estejam em Gaza foi sequestrada no festival de música Tribe of Nova ou no kibutz de Nir Oz.

A festa rave, que contava com a participação de mais de 3.000 pessoas, acontecia perto do kibutz Reim, perto da fronteira com a Faixa de Gaza.

No total, 370 pessoas foram assassinadas naquele local pelos milicianos e pelo menos 43 foram sequestradas. Cerca da metade (22) continua supostamente viva em Gaza, apenas nove foram liberados, e os 12 restantes morreram.

Nir Oz era o kibutz ao qual pertenciam a maioria dos sequestrados em 7 de outubro. Foi o único onde houve mais reféns (pelo menos 74) do que mortos (cerca de 30). Mais da metade dos reféns de Nir Oz foram libertados com vida (38), mas 20 reféns que se supõe que estejam vivos continuam em Gaza. Os 16 restantes morreram.

- Famílias separadas -

Em 7 de outubro, famílias inteiras foram transferidas para Gaza. Para essas famílias, a trégua de novembro de 2023 significou uma mistura de alívio pelos reféns libertados e sofrimento por deixar alguns membros para trás.