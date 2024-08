Barcelona confirma lesão no ligamento cruzado de Marc Bernal

Segundo a imprensa espanhola, a lesão pode afastar o jogador pelo resto da temporada.

Bernal, de 17 anos, caiu depois de receber uma entrada do jogador do Rayo Vallecano Isi Palazón nos acréscimos do segundo tempo (90'+7). O jovem precisou de atendimento médico e os primeiros prognósticos já indicavam que a situação era grave.

"É uma vitória triste porque Marc Bernal se lesionou e não parece bom. Teremos que esperar até amanhã [quarta-feira] para saber a gravidade. Vencemos, tudo bem, mas no vestiário ninguém está feliz", declarou o técnico Hansi Flick em entrevista à plataforma DAZN após a partida, com semblante preocupado.

O jovem revelado na base do Barcelona ganhou protagonismo na equipe nos três primeiros jogos do Campeonato Espanhol, os quais começou como titular.

