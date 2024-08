BC do México anuncia forte corte na previsão de crescimento do PIB

O Banco Central do México (Banxico) anunciou, nesta quarta-feira (28), um forte corte em sua previsão de crescimento do PIB para este ano, que passou de 2,4% para 1,5%, devido a um dinamismo menor na demanda dos Estados Unidos.

"A demanda externa continuaria mostrando uma baixa contribuição para o crescimento do México durante 2024, diante da expectativa de que persista a fragilidade no setor manufatureiro nos Estados Unidos", assinalou o banco na apresentação do seu relatório trimestral sobre a inflação e o desempenho da segunda maior economia da América Latina.

"A atividade econômica nacional atravessa um período de fragilidade marcada", ressalta o documento.