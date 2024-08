Centro de votação no Arizona tira dúvidas de eleitores preocupados com possíveis fraudes

- Guardas armados e SWAT -

Depois que a emissora Fox News anunciou, na noite das eleições em 2020, que Biden havia vencido no Arizona, o fundador da rede conservadora InfoWars, Alex Jones, e uma multidão de manifestantes armados foram para a frente do centro eleitoral de Maricopa, repetindo em coro "Prendam Joe Biden" e "Contem os votos legais".

O condado começou a reforçar a segurança antes das eleições de meio de mandato de 2022, nas quais a candidata republicana ao governo do estado, Kari Lake, se negou a admitir sua derrota, apesar de várias auditorias terem confirmado a vitória da adversária democrata, Katie Hobbs.

Por isso, câmeras de vigilância foram modernizadas, o número de guardas armados foi aumentado e as portas de áreas de segurança foram substituídas, segundo uma lista oficial de melhorias obtida pela AFP.

Em colaboração com o Gabinete do Xerife do Condado de Maricopa, o centro eleitoral também estabeleceu a presença de efetivos do grupo tático SWAT no teto do edifício e implementou "patrulhas contínuas no prédio, inclusive agentes a cavalo".

Depois de entrar com sua credencial em um corredor qualificado como "área segura", Richer mostra às Mulheres Republicanas de Ahwatukee cada passo do processo de contagem dos votos, do enorme armazém onde os trabalhadores temporários recebem as cédulas distribuídas em caminhões alugados até a sala onde os votos são apurados com transmissão ao vivo por vídeo.